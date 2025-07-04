Зеленський нагородив 183 поліцейських до Дня Національної поліції України

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента

4 липня, в день відзначення Національної поліції України, президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками правоохоронних органів, під час якої вручив державні нагороди. Загалом було нагороджено 183 поліцейських, з яких 24 отримали нагороди посмертно. Цю інформацію підтвердила пресслужба Офісу президента, а указ глави держави №453/2025 засвідчує кількість нагороджених.

Виступаючи на церемонії, Зеленський підкреслив важливість роботи поліцейських, які завжди першими прибувають на місця подій разом із рятувальниками, надаючи допомогу цивільним українцям після російських атак.

“Поліцейські – це захист і безпека в тилових містах і селах. Національна поліція України виконує безліч завдань для протидії злочинності, превентивної діяльності, у кіберзахисті.”

Президент також закликав усіх пам’ятати про тих, хто віддав своє життя за захист України та її громадян. Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Під час церемонії Зеленський вручив орден “Золота Зірка” матері загиблого Героя України, лейтенанта поліції Даніїла Сафонова. Цей поліцейський, який з початку повномасштабної війни перебував у Маріуполі, разом з колегами евакуював понад 4 тисячі людей, серед яких близько тисячі дітей.

“Допомагав постраждалим, розбирав завали знищеного окупантами драматичного театру, брав участь у боях за “Азовсталь” і зводив укріплення. Даніїл Сафонов загинув 2 травня 2022 року під час масованого обстрілу заводу.” – Офіс Президента України

Крім того, президент вручив ордени ще трьом Героям України, а також відзначив 18 поліцейських орденами “За мужність” ІІІ ступеня та двох – орденами Данила Галицького.

Зеленський також вручив стрічку відзнаки “За мужність та відвагу” об’єднаній штурмовій бригаді Нацполіції “Лють”, яка була створена в січні 2023 року. Вже 432 поліцейських цієї бригади отримали державні нагороди, з яких 122 – посмертно.

Українські поліцейські, разом з іншими підрозділами Сил оборони, активно захищають країну в боях проти російських окупантів. Президент висловив подяку бригаді “Лють”, підрозділам “КОРД” та “Хижак”, а також всім з’єднанням, які виконують завдання на фронті.

Національна поліція України була заснована 2 вересня 2015 року відповідно до постанови уряду №641, а закон України “Про Національну поліцію” набув чинності 7 листопада того ж року.