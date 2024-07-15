«Я цього не боюсь, ми будемо працювати»: Зеленський про можливе президентство Трампа

Володимир Зеленський заявив, що Україна буде будувати відносини з Вашингтоном, незважаючи на те, чи переможе на президентських виборах у США кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Він наголосив, що Україна має підтримку як від Демократичної, так й Республіканської партії. З останньою Київ має потужні відносини, що підтвердилось під час візиту президента до штату Юта під час саміту НАТО.

“У мене була зустріч з великою кількістю губернаторів саме республіканців. З великою повагою, я не знаю чи чули ви або бачили, з великою повагою вони ставляться до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати незалежно від того, який буде результат, а саме який буде вибір народу США в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу”, — додав він.

За словами президента, погляди обидвох кандидатів на посаду президента США щодо завершення війни в Україні є зрозумілими для нього. Він наголосив: якщо наступним очільником Білого дому стане Дональд Трамп — Україна працюватиме з ним.

“Ми у війні, ми емоційні. І коли є невизначеність, а дійсно Республіканська партія вона різна, і є такі яструби, меседжі яких більш праві, або більш радикальні, напевне. Але я вам хочу сказати, що більшість республіканської партії підтримує Україну і народ України”, — додав Зеленський.

Зеленський про Сирського і прорив РФ на Харківщині: з деталями будемо розбиратися потім

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не буде оцінювати роботу командувача ЗСУ Олександра Сирського в контексті прориву росіян на Харківщині, бо це післявоєнні розмови. Зеленський додав, що під командуванням Сирського звільняли Харківщину і зупиняли росіян.

“У Сирського серйозний виклик. Ми чекали зброї і голосування пакету (військової допомоги – ред.) майже вісім місяців. Я не хочу порівнювати. Я до всіх ставлюся з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував завдання на своєму місці”, — сказав президент.

За його словами, складно сказати, щоби було якби не змінилося керівництво армії (із Валерія Залужного на Сирського – ред.). Зеленський зазначив, що не хоче про це говорити. Це питання і розмови післявоєнні. Ми повинні поважати і бути вдячними всім, хто воює за Україну і захищає державу.

“Я не вважаю, що якщо б будь-хто був на місці Сирського, то не було б відповідного прориву (травневого прориву РФ на Харківщині – ред.). Я вважаю, що він би був, бо цього хотіли руські. У них було завдання зайти і окупувати Харків. Плюс великий у цій ситуації щодо Сирського у тому, що він знає Харків. Він відвойовував його, відвойовував той регіон і успішна операція була на Харківщині саме під його командуванням. Зупинили (росіян – ред.) – молодці. Не дали окупувати Харків, без пакету, – молодці. А потім з деталями будемо розбиратися, коли у нас буде пауза”, — зазначив Зеленський.

Як триває мобілізація в Україні та чого не вистачає

Мобілізація в Україні відбувається за планом військових. Але майданчиків для підготовки мобілізованих у країні недостатньо.

“Військові кажуть, що все йде за їхнім планом. Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так”, — зазначив Зеленський.

Він також додав, що розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.

“Не так зрозуміли”: Зеленський про слова Буданова про наступ РФ із півночі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що начальника військової розвідки Кирила Буданова “трохи не так зрозуміли”, коли той у недавньому інтерв’ю говорив про загрозу російського наступу з півночі.

“Я після цієї заяви подзвонив генералу Буданову, і він сказав, що трохи не так його зрозуміли. Ми розуміємо, що наступи можуть бути… просто можуть бути. Я вважаю, що на Сході найскладніша ситуація, на мою думку та на думку командування ЗСУ. Вважаємо, що на Харківщині зроблено серйозну роботу, щоб унеможливити потужний наступ з півночі”, — зазначив Зеленський.

За його словами, зупинка наступу росіян у Харківській області дозволила затягнути туди війська з різних куточків, що стояли вздовж російсько-українського кордону. І це унеможливило накопичення сильного угруповання на інших ділянках.

Зеленський: Україна отримає запрошення і членство в НАТО, коли закінчиться війна

За словами президента, Україна отримає запрошення в НАТО, проте не зараз. Наразі наша країна перебуває у стані війни, що унеможливлює вступ до альянсу.

“Ми не отримали на цьому саміті того, що не може отримати держава, поки вона у війні…Україна отримала максимум, які ми могли отримати”, — підкреслив президент.

Другий саміт миру

Зеленський повідомив, що Україна готує до другого саміту миру план, що включатиме всі 10 пунктів формули миру.