Про це повідомляє Kyodo News.
Afeela 1 — чотиридверний седан, який можна буде замовити онлайн за ціною від 89 900 доларів США, а поставки планується розпочати в 2026 році. Наразі автомобіль доступний для попереднього бронювання в Каліфорнії.
Модель оснащена цифровою панеллю між фарами, яка налаштовується, а також численними датчиками для запобігання аваріям.
Ясухіде Мізуно, головний виконавчий директор компанії, зазначив, що новинка має забезпечити безпечний, надійний і комфортний досвід для водіїв.
Afeela 1 також інтегрує передові технології на основі генеративного штучного інтелекту у партнерстві з Microsoft, що дозволяє водіям управляти автомобілем за допомогою голосових команд і отримувати персоналізовані рекомендації.
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