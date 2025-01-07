Компанії Sony Group Corp. та Honda Motor Co. офіційно презентували свій перший спільний електричний автомобіль Afeela 1. Це відбулося на прес-заході перед CES 2025, однією з найбільших технологічних виставок у світі, яка стартувала в Лас-Вегасі у вівторок.

Про це повідомляє Kyodo News.

Afeela 1 — чотиридверний седан, який можна буде замовити онлайн за ціною від 89 900 доларів США, а поставки планується розпочати в 2026 році. Наразі автомобіль доступний для попереднього бронювання в Каліфорнії.

Модель оснащена цифровою панеллю між фарами, яка налаштовується, а також численними датчиками для запобігання аваріям.

Ясухіде Мізуно, головний виконавчий директор компанії, зазначив, що новинка має забезпечити безпечний, надійний і комфортний досвід для водіїв.

Afeela 1 також інтегрує передові технології на основі генеративного штучного інтелекту у партнерстві з Microsoft, що дозволяє водіям управляти автомобілем за допомогою голосових команд і отримувати персоналізовані рекомендації.