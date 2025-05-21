Президент Чехії Петр Павел підкреслив важливість зміцнення України для успішних майбутніх переговорів з Росією. Цю думку він висловив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«Сьогодні ми починаємо надавати Україні гарантії, підтримуючи її в зміцненні для майбутніх переговорів. Чим слабшою буде позиція України на початку, тим менш ефективними будуть гарантії в майбутньому. Найсильнішою гарантією безпеки для України стане потужна та озброєна армія», – зазначив Павел.

Він також додав, що Чехія готова надати допомогу, спеціалізовану підготовку та обладнання, а також активно співпрацювати з українськими військовими.

Президент акцентував увагу на тому, що існують різні можливості підтримки, які можуть залежати від результатів переговорів. Це включає в себе потенційні гарантії та сили, які можуть бути розгорнуті на території України. «Хоча наразі це не обговорюється, якщо таке рішення буде прийнято, Чехія може розглянути проведення спеціалізованих тренувань як в Україні, так і на своїй території. Ми також маємо інші шляхи для допомоги у зміцненні потенціалу України», – додав Павел.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що основним завданням є забезпечення того, щоб Збройні сили України були готові ефективно захищати свою територію.

«Можливо, знадобляться додаткові заходи, і це обговорюється в рамках “коаліції охочих”. Проте на даному етапі важко точно визначити, як це виглядатиме, оскільки багато залежить від результатів мирних переговорів. Ми всі прагнемо до того, щоб, незалежно від результату, Путін не зміг повторити свої дії 2014 року, коли Мінські угоди були поставлені під сумнів ще до їх набуття чинності», – підсумував Рютте.