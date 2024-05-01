Лідери країн Балтії наголосили на важливості ЄС для безпеки їхніх держав. Країни Балтії, за їхніми словами, стали сильним внеском у трансатлантичну та європейську безпеку, зокрема з огляду на їхню географічну близькість до РФ – найбезпосереднішої загрози європейській і глобальній безпеці.

Вони підкреслили, що 20-річчя членства Латвії, Естонії та Литви в ЄС припадає на період, коли агресивна війна Росії проти України є нагадуванням про те, що мир у Європі не повинен сприйматися як належне.

Президенти підтвердили, що “Україна сьогодні захищає наші демократичні цінності”, і обіцяють і надалі підтримувати Україну та захищати світовий порядок, заснований на правилах.

“У 1990-1991 роках демократичний вибір був підданий випробуванню в країнах Балтії. Сьогодні українці, молдавани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім’ю як свій остаточний вибір. Ми твердо стоїмо на боці тих країн, які поділяють європейські цінності та прагнення бути разом”, – виступили вони.

Президенти Латвії, Литви та Естонії закликали Європейський Союз почати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою цьгоріч у червні.

“Країни Балтії – прекрасне свідчення того, як членство в ЄС стимулює вражаючу модернізацію та економічний прогрес. Це наша реальність, якою ми хочемо поділитися”, – йдеться в спільній заяві лідерів держав Балтії.