У Польщі 18 травня 2025 року розпочалися президентські вибори, в яких беруть участь 13 кандидатів. Вибори проходять на фоні активних політичних обговорень та важливих питань, що стосуються майбутнього країни.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 ранку за місцевим часом і працюватимуть до 21:00. Право голосу мають близько 29 мільйонів громадян. Якщо жоден з кандидатів не отримає більше 50% голосів, другий тур виборів відбудеться 1 червня.

Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський нещодавно заявив про спроби Росії втрутитися у виборчий процес, що викликало занепокоєння серед політиків та виборців.

Основна боротьба за президентське крісло точиться між Рафалом Тшасковським, представником “Громадянської платформи”, та Каролем Навроцьким, кандидатом від “Права та справедливості”. Чинний президент Анджей Дуда, який відбув два терміни, не має права балотуватися знову.

Серед ключових тем виборів – питання безпеки, зокрема загроза з боку Росії, а також ситуація в Україні. Багато поляків вважають, що незалежна Україна є важливим фактором безпеки для Польщі, зазначає експосол України в Польщі Андрій Дещиця.

Обидва кандидати підтримують ідею зміцнення армії та нарощування озброєнь. Тшасковський акцентує на важливості співпраці з ЄС та НАТО, тоді як Навроцький більше покладається на підтримку США.

Ще однією важливою темою є боротьба з нелегальною міграцією через білорусько-польський кордон, яка триває з 2021 року. Кандидати обіцяють жорстку політику щодо мігрантів та захист кордонів.

Економічні питання, зокрема вартість життя та система охорони здоров’я, також займають важливе місце у пріоритетах виборців. Політичні аналітики відзначають, що в країні існують серйозні проблеми з доступом до медичних послуг, зокрема до кардіологів.

Політолог Міхал Потоцький зазначає, що питання українських біженців іноді використовуються в політичних спекуляціях, а теми, пов’язані з Україною, втратили свою актуальність у цьогорічних виборах. За даними опитування, більшість поляків виступають проти надання соціальної допомоги українцям, які не сплачують податки, а також проти відправки польських військ до України.

Андрій Дещиця підкреслює, що Україні слід бути готовою до співпраці з будь-яким новим президентом Польщі, сподіваючись на підтримку з боку сусіда у євроатлантичних питаннях. Співпраця буде легшою з проєвропейським президентом, але Польща завжди відстоюватиме свої національні інтереси.