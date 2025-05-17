18 травня 2025 року поляки обиратимуть нового президента. Чинний президент Анджей Дуда, який перебував на посаді два терміни, не має права балотуватися знову. Основна боротьба розгортається між Рафалом Тшасковським, кандидатом від “Громадянської платформи”, та Каролем Навроцьким, представником “Право і справедливість”. Які наслідки можуть мати ці вибори для України, розглянемо детальніше.

Президентство Анджея Дуди тривало десять років, протягом яких Польща реалізувала ряд соціальних програм, таких як 500+, і стабілізувала економіку, що нині зростає на 2,9% після періоду високої інфляції. Однак його правління супроводжувалося суперечливими реформами, зокрема в судовій системі та жорсткою міграційною політикою.

Польща значно посилила свій оборонний потенціал, витрачаючи понад 4% ВВП на армію, і розвинула тісні зв’язки зі США, що призвело до розміщення американських військ у регіоні. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Польща стала одним із головних союзників України, прийнявши близько мільйона біженців і надавши значну військову допомогу.

Проте політична криза, викликана співіснуванням президента і уряду з різних політичних таборів, залишається. “Громадянська платформа” не змогла виконати всі свої передвиборчі обіцянки, оскільки Дуда ветував їхні законодавчі ініціативи. Політичний аналітик Міхал Потоцький зазначає, що Дуда не відірвався від партії “Право і справедливість” і символічно завершує своє президентство, підтримуючи кандидата від цієї ж партії – Навроцького.

У президентських перегонах беруть участь 13 кандидатів. Лідером є Рафал Тшасковський, за якого готові голосувати 33% виборців. Серед інших конкурентів – Кароль Навроцький (25%), Славомір Менцен (14%), Шимон Головня (7%) та Маґдалена Беят (5%).

Рафал Тшасковський: прогресивний мер Варшави

Тшасковський, 53-річний лідер “Громадянської платформи”, має міжнародну освіту та досвід роботи в Європарламенті. З 2018 року він обіймає посаду мера Варшави, де запровадив безкоштовні дитячі садки, екологічний транспорт та активно підтримує права ЛГБТК+ спільноти. У разі перемоги він обіцяє відновити незалежність судів, лібералізувати абортивне законодавство, підтримувати відновлювану енергетику та запровадити євро.

Тшасковський намагається залучити виборців правих сил, жорстко критикуючи міграційну політику інших країн і пропонуючи переглянути умови перебування українців у Польщі, зокрема надання допомоги лише тим, хто працює і сплачує податки.

Кароль Навроцький: кандидат ПіС із історичним акцентом

Навроцький, 41-річний директор Інституту національної пам’яті, відомий своєю консервативною позицією та увагою до історичних питань. Він вважається ідеальним кандидатом від “Право і справедливість”, якого підтримує голова партії Ярослав Качинський. Навроцький виступає за тісніші зв’язки з США та просуває концепцію “Європи націй”, подібну до позиції угорського прем’єра Орбана.

У зовнішній політиці він наголошує на необхідності вирішення історичних суперечок, зокрема щодо Волинської трагедії, і заявляє, що без цього неможливе майбутнє України в ЄС і НАТО.

Головні теми виборів та вплив на Україну

Безпека залишається ключовим питанням кампанії. Обидва кандидати підтримують нарощування оборонних можливостей Польщі. Тшасковський виступає за інтеграцію з ЄС і НАТО, тоді як Навроцький більше покладається на США. Обидва обіцяють жорстку міграційну політику, особливо щодо білорусько-польського кордону.

Економіка та система охорони здоров’я також є пріоритетами для виборців. Тема України втратила частину своєї ваги у виборчому процесі, хоча питання підтримки українських біженців і співпраці залишаються актуальними. За словами посла України в Польщі Андрія Дещиці, Україні слід бути готовою до співпраці з будь-яким обраним президентом і розраховувати на Польщу як на надійного партнера у євроатлантичних справах.

Таким чином, президентські вибори в Польщі 2025 року відбуваються на фоні складних внутрішніх та зовнішньополітичних викликів, а їхні результати матимуть значний вплив не лише на Польщу, а й на регіональну безпеку та співпрацю з Україною.