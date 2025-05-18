На президентських виборах у Польщі, що відбулися 18 травня, лідирує Рафал Тшасковський, представник партії “Громадянська платформа”, який отримав 30,8% голосів виборців. На другому місці опинився Кароль Навроцький, висунутий партією “Право та справедливість”, з підтримкою 29,1%. Ці результати були отримані завдяки екзитполам, проведеним компанією Ipsos для кількох телеканалів, включаючи TVP, TVN24 та Polsat News.

Оскільки жоден з кандидатів не зміг подолати бар’єр у 50% голосів, Тшасковський та Навроцький зустрінуться у другому турі виборів, запланованому на 1 червня. Після оголошення результатів екзитполів Тшасковський підкреслив важливість рішучості та підтримки у наступному етапі. “Я сказав, що буде дуже близько, і це так. Я радий, що виграв перший тур, але попереду ще багато роботи. Нам потрібна ваша підтримка та переконання кожного. Ми прагнемо до перемоги”, – зазначив він.

Третє місце у виборах зайняв Славомір Менцен, який отримав 15,4% голосів. У першому турі, що відбувся 18 травня, взяли участь 13 кандидатів, але основними претендентами на президентську посаду вважалися саме Тшасковський та Навроцький.

Важливо відзначити, що чинний президент Анджей Дуда, який займав цю посаду два терміни поспіль, не має права балотуватися знову, що відкриває нові можливості для політичних лідерів у країні.