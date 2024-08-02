Про це він сказав у вечірньому зверненні.
“Маємо нові, абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів”, — сказав глава держави.
Президент зауважив, що вже скоро ці рішення будуть презентовані суспільству.
“Виглядають дійсно інноваційно”, — підкреслив він.
Також президент повідомив, що заслухав доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема, на Покровського напрямку.
“Цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту”, — сказав президент.
Як зазначив Зеленський, була й доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, однак деталі “непублічні”.
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