Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командою Міністерства оборони та анонсував низку новацій для зменшення бюрократії у підрозділах.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

“Маємо нові, абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів”, — сказав глава держави.

Президент зауважив, що вже скоро ці рішення будуть презентовані суспільству.

“Виглядають дійсно інноваційно”, — підкреслив він.

Також президент повідомив, що заслухав доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема, на Покровського напрямку.

“Цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту”, — сказав президент.

Як зазначив Зеленський, була й доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, однак деталі “непублічні”.