Володимир Зеленський заявив, що восени запрацюють три нові державні програми. Українцям віком до 25 років допоможуть, зокрема, із відкриттям власного бізнесу.

Про це президент повідомив під час Українського молодіжного форуму “Вільні мріяти”, передає “Укрінформ”.

“Сьогодні ми вже маємо державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше, в існуючій державній програмі “єОселя” буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій”, – розповів Зеленський.

По-друге, за його словами, вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років.

“Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом”, – зауважив Президент.

Третє, за його словами, це — освіта, освітні гранти.

“Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштів цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше”, – підсумував Володимир Зеленський.