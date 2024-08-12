Про це президент повідомив під час Українського молодіжного форуму “Вільні мріяти”, передає “Укрінформ”.
“Сьогодні ми вже маємо державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше, в існуючій державній програмі “єОселя” буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій”, – розповів Зеленський.
По-друге, за його словами, вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років.
“Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом”, – зауважив Президент.
Третє, за його словами, це — освіта, освітні гранти.
“Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштів цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше”, – підсумував Володимир Зеленський.
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