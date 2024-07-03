Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

«Провів сьогодні наради з урядовцями – Премʼєр-міністр Шмигаль, перша віцепремʼєр Свириденко, віцепремʼєр Федоров, міністр фінансів Марченко. Уже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку», – сказав Зеленський.

Він додав, що що зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс.

«Найближчим часом урядовці представлять усю конкретику», – наголосив Президент.