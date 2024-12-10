Президент України, під час вручення Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року, заявив, що в Україні пройшла успішні випробування нова ракета "Рута".

Про це повідомляє Офіс президента.

Виступаючи на церемонії, він також зазначив, що ракета “Паляниця” вийшла в серійне виробництво, а ракета-дрон “Пекло” успішно пройшла бойові випробування. Зокрема, першу партію цієї ракети вже передано до Сил оборони.

“Ідуть успішні випробування нової ракети “Рута”. Далекобійний “Нептун” незабаром стане жахливою реальністю для окупантів”, — сказав президент.

Президент також відзначив важливу роль українських науковців у розробці нових безпілотників. Серед них — розвідувальний дрон “Гор”, нічні бомбери “Вампір” і Heavy Shot, а також FPV-дрони “Колібрі” і “Камік”. Він наголосив, що всі ці технології вже активно використовуються як на фронті, так і в тилу ворога.

Загалом цьогорічною премією імені Бориса Патона було нагороджено 91 вченого з 12 українських наукових колективів. Зеленський підкреслив, що ці досягнення безпосередньо сприяють зміцненню обороноздатності України, підвищенню її стійкості та ефективності, і працюють на благо народу.