Президент Аргентини Хав'єр Мілей не буде присутнім на Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомляє ресурс La Nacion.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський запрошував Мілея на Саміт миру, однак 17 та 20 червня в Аргентині відбудуться власні національні свята, тому президент вирішив повернутися до своєї країни на цей час.

Як пише La Nacion, Мілей 15 червня залишить Європу, а потім повернеться вже після 20 червня, аби завершити своє європейське турне.

До цього аргентинський лідер ще візьме участь у саміті G7, який пройде 13-15 червня в Італії.