Про це повідомляє ресурс La Nacion.
Зазначається, що президент України Володимир Зеленський запрошував Мілея на Саміт миру, однак 17 та 20 червня в Аргентині відбудуться власні національні свята, тому президент вирішив повернутися до своєї країни на цей час.
Як пише La Nacion, Мілей 15 червня залишить Європу, а потім повернеться вже після 20 червня, аби завершити своє європейське турне.
До цього аргентинський лідер ще візьме участь у саміті G7, який пройде 13-15 червня в Італії.
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