Азербайджанський цивільний літак компанії Azerbaijan Airlines отримав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і фактично втратив управління, що й призвело до падіння поблизу міста Актау у Казахстані.

Про це сказав президент Азербайджану Ільхама Алієва, якого цитує Report.

Алієв наголосив, що остаточна версія аварії буде відома після розкриття “чорних скриньок”, але на зараз є початкові версії слідства, які також ґрунтуються на фактах.

“А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і фактично втратив керування. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку”, ― сказав Алієв.

Також президент Азербайджану сказав, що внаслідок вогню, що був відкритий із землі, сильно постраждала хвостова частина літака. Алієв заявив, що Росія має “визнати провину, покарати винних та виплатити компенсації”.

“Російська сторона повинна вибачитися перед Азербайджаном. По-друге, вона повинна визнати свою провину. По-третє, вона повинна покарати винних, притягнути їх до кримінальної відповідальності та виплатити компенсації державі Азербайджан і постраждалим пасажирам і членам екіпажу”, — сказав Алієв.