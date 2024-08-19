Президент Чехії Петр Павел допускає, що Україна може приєднатися до НАТО, навіть якщо частина її території залишається під окупацією.



Про це він заявив в інтерв’ю чеським виданням Novinky та Pravo.

Павел вважає, що повний контроль України над своєю територією не є обов’язковою умовою для членства в Північноатлантичному Альянсі.

“Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент”, – зазначив президент.

Чеський президент навів приклад Німеччини, яка вступила в НАТО в 1955 році, попри те, що частина її території залишалася під окупацією Радянського Союзу до 1990 року.

Павел підкреслив, що технічні та юридичні можливості дозволяють Україні вступити в НАТО без ризику втягування Альянсу в конфлікт із Росією, проте це стане можливим лише після початку переговорів між Києвом і Москвою.

Він також наголосив, що демократичні країни повинні вважати окуповані Росією території України тимчасово окупованими.