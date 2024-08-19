Про це він заявив в інтерв’ю чеським виданням Novinky та Pravo.
Павел вважає, що повний контроль України над своєю територією не є обов’язковою умовою для членства в Північноатлантичному Альянсі.
“Якщо буде демаркація, навіть якогось адміністративного кордону, то ми можемо прийняти цей адміністративний кордон як тимчасовий і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона буде контролювати на той момент”, – зазначив президент.
Чеський президент навів приклад Німеччини, яка вступила в НАТО в 1955 році, попри те, що частина її території залишалася під окупацією Радянського Союзу до 1990 року.
Павел підкреслив, що технічні та юридичні можливості дозволяють Україні вступити в НАТО без ризику втягування Альянсу в конфлікт із Росією, проте це стане можливим лише після початку переговорів між Києвом і Москвою.
Він також наголосив, що демократичні країни повинні вважати окуповані Росією території України тимчасово окупованими.
- Чехія офіційно долучилась до “коаліції дронів” для України
- Будемо підтримувати Україну ще 10 років: Данія приєдналась до коаліції дронів
- Британія та Латвія відкрили тендер на постачання FPV-дронів в Україну