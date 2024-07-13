Президент Чехії Петр Павел вважає, що в осяжному майбутньому не потрібно очікувати суттєвого прориву України на фронті. На його думку, підтримка, яку надають західні партнери, не дозволить українцям повністю повернути свою територію.

Про це пише видання Аtlanticcouncil.

“Якщо Україна втримає оборону, а Росія не досягне великих успіхів, прориви можуть відбутися наприкінці цього року/на початку наступного”, — вважає президент Чехії.

Петр Павел заявив, що як тільки почнуться переговори, позиція ЄС має полягати не в легалізації окупованих територій як російських, а в тому, щоб «оголосити їх тимчасово окупованими, які ми ніколи не визнаємо російськими».

Зазначається, що після саміту НАТО президент Чехії сказав, що він був «позитивно здивований» реакцією Альянсу на потреби України, коли союзники досягли двосторонніх угод з безпеки з Україною та зобов’язалися надати більше фінансової та військової підтримки.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, з вересня по кінець поточного року Україна отримуватиме від 80 до 100 тисяч боєприпасів щомісячно. Вже наприкінці червня було оголошено, що перша партія боєприпасів прибула до України.