Чехія надасть Україні 50 тисяч боєприпасів протягом цього та наступного місяця.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел.

За словами прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, з вересня по кінець року Україна отримуватиме від 80 до 100 тисяч боєприпасів щомісячно. Вже наприкінці червня було оголошено, що перша партія боєприпасів прибула до України.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також підтвердив, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси вже надходять до України, і цього року Київ зможе отримувати їх безперервно в значній кількості.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, як його країна вклала 866 млн крон (34,7 млн євро) у власну ініціативу з постачання снарядів Україні.