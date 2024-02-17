Про це політик повідомив на полях Мюнхенської безпекової конференції 17 лютого, передає чеське видання iRozhlas.

Зі слів Павела, Чехія могла б здійснити передачу снарядів за лічені тижні, якщо заручиться фінансуванням від США, Німеччини, Швеції та інших.

“Ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 міліметрів, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри, які ми зможемо переправити (в Україну — Ред.), — зазначив президент.

Раніше агентство Politico писало, що Чехія підштовхує Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.

1 лютого президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

15 лютого уряд США уклав оборонний контракт на суму понад 500 млн доларів на виробництво артилерійських боєприпасів для української армії.

Крім цього, держконцерн “Укроборонпром” презентував перший продукт спільного виробництва з однією з країн НАТО — 120-мм мінометні міни. Вони вже поступили на фронт для потреб Збройних сил України.

1 березня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України.

8 березня міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі своїх колег з ЄС у Стокгольмі заявив, що Україні потрібні системи ППО, мільйон боєприпасів, а також бронетехніка і танки. 20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили план закупівлі боєприпасів, що передбачає постачання Україні мільйона снарядів.

Через три дні лідери ЄС схвалили спільну закупівлю боєприпасів для України, а також домовилися про постачання ракет, якщо буде потрібно.

Восени 2023-го голова МЗС України Дмитро Кулеба припустив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе виконати план постачання Україні мільйона снарядів через “жалюгідний стан оборонної промисловості”.

У січні 2024 року єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що ЄС все ще може досягти поставленої мети та виробити 1 мільйон артилерійських боєприпасів до весни 2024 року, які потім будуть відправлені в Україну.