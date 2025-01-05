За минулий рік президент Чехії Петр Павел надав всього 40 офіційних дозволів на участь у повномасштабній війні на боці України. При цьому 74 заяви з проханням на участь у бойових діях в Україні було відхилено.

Про це пише видання iRozhlas.

Найпоширенішою причиною відхилення був негативний висновок Міністерства оборони, внутрішніх чи закордонних справ. Зокрема, Міноборони країни може не дати рекомендацію тим, хто є колишнім військовослужбовцем – вони залишаються в так званому резерві. Або може відмовити тим, хто в минулому пройшов основну військову службу.

Зазначається, що як і в перший рік президентської каденції, за дозволом захищати Україну від російських військ у 2024 році звернулися десятки людей. Загалом Петр Павел розглянув 114 заяв, три з яких надійшли від жінок.

Оскільки служба в іноземних Збройних силах для чехів заборонена законом, отримання такого дозволу є єдиною можливістю для тих, хто хоче легально допомагати Україні у боротьбі з російськими загарбниками.