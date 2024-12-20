Законопроєкт №9319, що мав перенести введення військового збору для фізичних осіб-підприємців із 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року, досі не підписаний. Це створює значну невизначеність для бізнесу, особливо для ФОПів першої та другої груп, які вже стикаються з ризиками донарахувань податків "заднім числом".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з його словами, після тривалих дискусій влада погодилася не запроваджувати нові податки з 1 жовтня 2024 року, а перенесла їхнє набуття чинності на 1 січня 2025 року. Законопроєкт було швидко ухвалено Радою, але станом на 20 грудня документ досі не підписаний.

“Зараз діє норма про «заднє число», і враховуючи, що сьогодні 20 грудня, це вже стає проблемою для ФОПів (особливо 1-2 групи). Треба дати визначеність не за день до кінця року”, – зазначив Железняк.

Він також наголосив, що текст закону був повністю погоджений в Офісі президента і урядом, але через невідомі причини підписання документа зволікається, створюючи хаос у податковій політиці.

“Що заважає його швидко підписати і вже забути про цей ганебний шлях з податками, на якому встигли зібрати всі граблі? Це вже якийсь мазохізм”, – додав він.

Железняк закликав уряд забезпечити прозорість процесу ухвалення податкових змін, щоб не підривати довіру бізнесу й уникнути критичних наслідків для підприємців наприкінці року.