Президент Естонії Алар Каріс сьогодні, 30 травня, підписав ухвалений парламентом закон, що дозволяє використовувати заморожені російські активи для компенсації збитків, які Росія завдає Україні внаслідок війни.

Про це повідомляє ERR.

За словами глави Естонії, згідно із законом, може бути конфісковано та використано для відшкодування шкоди лише майно тих, “чий зв’язок зі скоєнням або сприянням протиправному діянню встановлено і достатньо доведено”.

“Отже, той факт, що чиїсь активи були заморожені через міжнародні санкції, не є достатньою підставою для відчуження майна”, — сказав Каріс.

Він додав, що ухвалений закон необхідно тлумачити так, що “передача майна стосується тих, хто брав активну участь у скоєнні військової агресії або порушенні норм ведення війни”.

Також Каріс визнав, що конфіскація майна у зв’язку з участю у військовій агресії може викликати “не прояснені юридичні питання, але парламент повинен мати можливість зробити політичний вибір навіть у такій неясній ситуації”.

“Незалежно від того, що можна думати про обране в Естонії рішення, немає сумнівів у тому, що ми маємо знайти ефективні способи гарантувати право жертв агресії на отримання компенсації від винних у завданні шкоди”, — сказав він.

15 травня естонський парламент ухвалив закон, який дозволяє використовувати заморожені активи Росії для компенсації збитків, завданих Україні внаслідок війни.