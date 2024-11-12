Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що його нещодавня телефонна розмова з Дональдом Трампом показала, що новообраного президента "слід сприймати серйозно", коли він говорить про завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами президента Фінляндії, новообраний президент США Дональд Трамп налаштований якнайшвидше отримати мирну угоду щодо війни в Україні.

“Ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше. Існує вікно можливостей для цих переговорів між виборами і днем інавгурації”, — наголосив він.

Стубб перерахував чотири передумови для досягнення миру в Україні. До них належать територія – “і тут ми не знаємо, де все вирішиться”, сказав він. Друга – це гарантії безпеки, третя – правосуддя, і “четверта передумова – це, власне, відновлення”.

Щодо відносин Трампа з Європою, то президент зазначив, що виклики можуть бути у таких сферах як тарифи чи кліматичні зміни.