Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що наближається час для початку переговорів між Україною та Росією.

Таку думку він висловив у інтерв’ю французькому виданню Le Monde.

За його словами, бажання президента України Володимира Зеленського бачити російську сторону на другому саміті миру є “правильним розігруванням карт”.

Стубб наголосив, що Україна наразі перебуває у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. Сили оборони отримують обладнання та кошти, необхідні для утримання своїх позицій.

“Ми більше не перебуваємо в ситуації, близькій до відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги та труднощами Європи в доставленні обладнання до Києва. Також немає ніякого російського прориву. За даними нашої розвідки, Росія не просувається вперед, а її втрати ще більші, ніж раніше”, — пояснив фінський президент.

Відповідаючи на питання, чи настав час говорити про переговори або територіальні поступки з боку України, Стубб підкреслив, що потрібно розрізняти можливий дискусійний процес та мир.

За його словами, початок перемовин не означає, що обов’язково треба йти на поступки. Він зауважив, що для успіху цього процесу президенту України потрібні чотири елементи.

“Перший стосується територій, які зараз окуповані Росією, і це буде лише його рішенням. По-друге, Україні потрібні гарантії безпеки. І тут ми можемо допомогти через двосторонні угоди та можливий шлях до НАТО і, звичайно, до Європейського Союзу. По-третє, необхідне правосуддя для переслідування російських воєнних злочинців. І, нарешті, Зеленський потребує підтримки для відновлення своєї країни”, — розповів Стубб.

Президент Фінляндії впевнений, що для досягнення миру країна-агресор повинна вивести свої війська з України, але це не можна розглядати як попередню умову.

“Ми повинні переконати Глобальний Південь, що те, що робить Росія — це імперіалізм. В їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту. Якби (лідер Китаю — ред.) Сі Цзіньпін хотів зупинити війну, він міг би зателефонувати (російському диктатору Володимиру — ред.) Путіну і сказати: „Досить“, — додав політик.

Крім того, Стубб додав, що Китай міг би зробити багато, щоб зупинити бойові дії, оскільки він має “сильну позицію стосовно Росії”.