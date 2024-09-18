Президент Фінляндії Александр Стубб виступив із закликом реформувати Раду Безпеки ООН, позбавити її права вето і зупинити членство країни, яка бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну.

Про це у вівторок, 17 вересня, Стубб розповів в інтерв’ю Reuters.

Зокрема, президент Фінляндії повідомив, що наступного тижня під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку він підтримуватиме ідею змін у складі Ради Безпеки.

Він також зазначив, що запропонує збільшити кількість постійних членів Ради з п’яти до десяти, додавши одного представника з Латинської Америки, двох з Африки та двох з Азії.

“Мій головний меседж полягає в тому, що якщо країни глобального Півдня, Латинської Америки, Африки, Азії не отримають місце, вони відвернуться від ООН. А ми цього не хочемо”, – сказав Стубб.

Також він підкреслив, що будь-який член Ради, який бере участь у незаконних війнах, “як це зараз робить Росія в Україні”, повинен бути виключений.

Будь-які зміни в складі Ради Безпеки мають отримати підтримку двох третин Генеральної асамблеї, включно зі всіма п’ятьма країнами з правом вето.

Президент Фінляндії також закликав підтримати президента України Володимира Зеленського, який виступить наступного тижня перед Генеральною асамблеєю з “планом перемоги”.

“Він (Зеленський — ред.) повідомив нам, що 90% вже готово, а 10%, які він представить, — це те, що йому необхідно для перемоги”, — зазначив Стубб.

Крім того, Стубб закликав зняти західні обмеження на використання донорської зброї, яка надходить в Україну “з однією рукою, зв’язаною за спиною”.

“Нам потрібно відпустити цю руку і дозволити Україні робити те, що з нею робить Росія”, – заявив він.

Також Стубб знехтував ядерними погрозами Володимира Путіна, зазначивши:

“Минулого разу, коли Путін вдався до агресивної риторики щодо ядерної зброї, глобальний Південь і Китай фактично сказали йому зупинитися”, — сказав він.