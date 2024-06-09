Ввечері у неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що достроково припиняє повноваження парламенту — Національного зібрання — і призначає нові вибори.

Про це він заявив у телезверненні до народу Франції, повідомляє Le Figaro та BFMTV.

Таке рішення він ухвалив на тлі результатів виборів до Європарламенту. Згідно з результатами екзит-полів, у Франції перемогла ультраправа партія проросійської Марін Ле Пен «Національне об’єднання».

“Цей результат “не є хорошим для партій, які захищають Європу”, — заявив президент Франції.

Макрон наголосив, що рішення розпустити парламенту, пов’язане із прагненням надати французам “вибір парламентського майбутнього шляхом голосування”.

“Я не можу діяти так, ніби нічого не сталося… Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування”, – додав він.

Відомо, що перший тур виборів до парламенту відбудеться 30 червня, а другий – 7 липня.

Зазначається, що Марін Ле Пен після оголошення попередніх результатів виборів до Європарламенту заявила, що її партія «Національне об’єднання» показала найвищий результат за останні 40 років. Вона привітала розпуск Національних зборів Франції.

“Ми готові до влади, готові покласти край масовій імміграції, зробити купівельну спроможність пріоритетом, готові відродити Францію”, — заявила вона.