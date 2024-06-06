Про це він сказав у спільному інтерв’ю телеканалам BFMTV і TF1.

На запитання про свої попередні коментарі щодо можливості того, що Україна може атакувати росіян на своїй території французькою зброєю, президент Франції заявив, що не йдеться про удари по цивільному населенню.

“Межа встановлюється тим, що роблять росіяни”, — наголосив Макрон.

Він додав, що Париж ніколи не йшов на ескалацію і “це не ми напали на Україну”.

“З першого дня росіяни погрожували (нам. – Ред.). Головне, що ми не винні. Але ми налаштовані так, що можемо впоратися з будь-яким ризиком. Ми готові до цього”, — запевнив французький президент, коментуючи погрози Москви.