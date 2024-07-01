Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
За словами глави держави, зранку була доповідь військових. Доповідали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.
Вони розповіли про один з ключових напрямків на фронті — Покровський, а також про ситуацію в Донецькій та Харківській областях.
“Також обговорили деякі наші принципові рішення – кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це має закінчитися програшем, і лише так програє сама ідея війни проти України”, — наголосив президент.
Він розповів, що для програшу Росії робота йде не лише на фронті, а й у сфері дипломатії.
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