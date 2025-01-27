Володимир Зеленський наголосив, що тільки потужна армія може захистити країну, а якщо завтра значна частина військових залишить фронт, то Україні треба було здатися ще в перший день.

Про це сказав президент України в інтерв’ю для газети Il Foglio.

“Якщо завтра половина армії просто піде додому, тоді треба було у перший день здаватися. Якщо завтра половина людей повернеться додому, то Путін нас усіх вб’є”, – сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що у 2022 році російські окупанти, захоплюючи маленькі міста і села, вбивали всіх, хто чинив спротив.

Президент зазначив, що воєнний стан вимагає мобілізації всіх ресурсів країни, а основною метою є примусити Росію завершити війну. Він також визнав, що в Україні є втома від війни, але наголосив, що необхідно дотримуватись законодавства.