Про це сказав президент України в інтерв’ю для газети Il Foglio.
“Якщо завтра половина армії просто піде додому, тоді треба було у перший день здаватися. Якщо завтра половина людей повернеться додому, то Путін нас усіх вб’є”, – сказав Зеленський.
Зеленський нагадав, що у 2022 році російські окупанти, захоплюючи маленькі міста і села, вбивали всіх, хто чинив спротив.
Президент зазначив, що воєнний стан вимагає мобілізації всіх ресурсів країни, а основною метою є примусити Росію завершити війну. Він також визнав, що в Україні є втома від війни, але наголосив, що необхідно дотримуватись законодавства.
“Мобілізація триває, мобілізують достатньо велику кількість людей у цьому віці. Вони мають ротації, відпустки, але, безумовно, цього недостатньо. Безумовно, треба працювати над якістю цього”, – додав глава держави.
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