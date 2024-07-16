Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення державних нагород тих, хто вчинив протиправні дії проти України.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

Законопроєкт пропонуватиме внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів України. Зеленський попросив Верховну Раду розглянути документ найближчим часом.

Згідно з ним, державних нагород, зокрема звання Героя України, орденів «За заслуги» та інших — позбавлятимуть тих, хто «обрав для себе не Україну — обрав ворога і зараз підтримує росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території».

«Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України і почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне “звання”: зрадники. А “нагородою” їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності», — додав президент.