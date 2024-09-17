Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його уряд не передавав жодної зброї Росії з моменту його вступу на посаду в серпні. Про це Пезешкіан повідомив під час телевізійної пресконференції.

Його слова наводить агенція Reuters.

У вересні західні держави звинуватили Тегеран у постачанні Москві балістичних ракет. Також США та низка інших країн запровадили проти Ірану санкції у зв’язку з цим.

Відповідаючи на запитання, чи передав Іран ракети Росії, Пезешкіан сказав: “Цілком можливо, що постачання відбулося в минулому. Але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду такого постачання РФ не було”.

6 вересня 2024 року газета WSJ написала, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. 7 вересня в МЗС України засудили дії Ірану та пригрозили “руйнівними наслідками”. 8 вересня член Комітету національної безпеки парламенту Ірану підтвердив, що Тегеран постачає Москві ракети й безпілотники. 11 вересня Блінкен підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Тоді ж Мінфін США оголосив нові санкції проти Ірану.