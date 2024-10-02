Президент Хорватії Зоран Міланович не дозволив армії країни брати участь у місіях НАТО щодо забезпечення безпеки та підготовки України. На інші заходи Альянсу для солдатів заборони немає.

Про це йдеться на сайті Офісу президента Хорватії.

У заяві йдеться, що участь Збройних сил Хорватії у місіях НАТО на території України “потенційно може завдати шкоди національним інтересам” країни. Президент не готовий допустити можливу участь Хорватії у війні Росії проти України.

Хорватія продовжує дотримуватися позиції того, що Україна – жертва російської агресії і їй потрібно й надалі надавати гуманітарну допомогу, зазначили у Мілановича. Однак, попри військову допомогу союзників, “закінчення війни не передбачається”, кажуть у Хорватії та побоюються, що вона може вийти за межі України.

“Завдання президента Республіки – і, на його думку, також завдання всіх хорватських державних інститутів – захистити Хорватію від війни та вжити всіх заходів, щоб уберегти Хорватію від військових конфліктів. Саме тому президент Республіки не дав попередньої згоди”, — йдеться у заяві.

27 червня голова французької ультраправої партії “Національне об’єднання” Жордан Барделла заявив, що Франція не відправить своїх солдатів до України. У НАТО оцінили загрозу нападу Росії на Альянс. Глава Військового комітету заявив, що РФ зосередила в Україні близько 90% сухопутних сил країни.