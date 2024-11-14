Президент Литви Гітанас Науседа, звертаючись до новообраного Сейму, закликав депутатів активно підтримувати Україну та сприяти єдності з партнерами по НАТО і Євросоюзу.

Про це повідомляє Delfi.

У своєму виступі на першому засіданні парламенту скликання 2024-2028 років, Науседа підкреслив роль Литви у забезпеченні безпеки Європи та Західного світу.

“Ми маємо безкомпромісно підтримувати Україну та стимулювати до цього інших”, – заявив Науседа.

Президент також звернув увагу на необхідність зберігати довіру громадян, застерігаючи депутатів від дій, що можуть розколоти суспільство чи сприяти напруженню.

“Небезпечно розділяти та розколювати суспільство, демонструвати неповагу та заохочувати ненависть”, – підкреслив Науседа.

Він додав, що єдність важлива не лише для внутрішньої стабільності Литви, але й для її позицій на міжнародній арені.

Увечері четверга литовські парламентарі планують обрати нового спікера, і на цю посаду правляча коаліція висунула кандидатуру Саулюса Скверняліса, очільника Союзу демократів “В ім’я Литви”.