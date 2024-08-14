Президент України Володимир Зеленський відзначив трьох лікарів з клініки "Охматдит" за мужність і відданість професії.

Про це повідомили в “Охматдиті”.

Серед нагород – одна посмертна, зазначили в лікарні.

Орденом “За мужність” III ступеня нагородили дитячого щелепно-лицьового хірурга Олега Голубченка. Він оперував 5-місячну дитину під час масованої ракетної атаки 8 липня.

Його фото у білосніжній формі, залитій кров’ю, облетіли мережу. Навіть попри власні поранення лікар допомагав розбирати завали та рятувати колег.

Другу нагороду отримала лікарка-педіатриня відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій Анастасія Захарова. Її нагородили орденом “За заслуги” IIІ ступеня.

На момент атаки Анастасія була у вже зруйнованому корпусі та допомагала рятувати дітей з-під завалів. Лікарка також надавала допомогу попри численні поранення.

Орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагородили дитячу лікарку-нефролога Світлану Лук’янчик. Вона загинула під час евакуації дітей до укриття.

Також найвищими державними нагородами було відзначено:

Анна Ісаєва — лікарка-анестезіолог відділення інтенсивної терапії;

Ольга Бабічева — завідувачка відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій;

Тетяна Хижняк — старша медична сестра відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій;

Вікторія Дідовець — старша медична сестра відділення відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.