Про це повідомили в “Охматдиті”.
Серед нагород – одна посмертна, зазначили в лікарні.
Орденом “За мужність” III ступеня нагородили дитячого щелепно-лицьового хірурга Олега Голубченка. Він оперував 5-місячну дитину під час масованої ракетної атаки 8 липня.
Його фото у білосніжній формі, залитій кров’ю, облетіли мережу. Навіть попри власні поранення лікар допомагав розбирати завали та рятувати колег.
Другу нагороду отримала лікарка-педіатриня відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій Анастасія Захарова. Її нагородили орденом “За заслуги” IIІ ступеня.
На момент атаки Анастасія була у вже зруйнованому корпусі та допомагала рятувати дітей з-під завалів. Лікарка також надавала допомогу попри численні поранення.
Орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагородили дитячу лікарку-нефролога Світлану Лук’янчик. Вона загинула під час евакуації дітей до укриття.
- Анна Ісаєва — лікарка-анестезіолог відділення інтенсивної терапії;
- Ольга Бабічева — завідувачка відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій;
- Тетяна Хижняк — старша медична сестра відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій;
- Вікторія Дідовець — старша медична сестра відділення відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.
“Команда Охматдит пишається нашими лікарями, які попри всі загрози не зупиняються та продовжують щодня рятувати дітей“, – підсумували у лікарні.
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