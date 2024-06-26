Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
На нараді глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександра Надточія.
Як зазначається, за підсумками наради Зеленський доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі безпілотників між різними ділянками фронту.
Крім того, президент також доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.
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