Володимир Зеленський під час поїздки до Донецької області провів нараду щодо безпеки та ситуацію у регіоні. Він доручив направити більше дронів на Покровський напрямок фронту.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На нараді глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна та начальника управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександра Надточія.

Як зазначається, за підсумками наради Зеленський доручив урахувати збільшену потребу в дронах на Покровському напрямку при розподілі безпілотників між різними ділянками фронту.

Крім того, президент також доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.