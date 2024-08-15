Володимир Зеленський закликав Верховну Раду зібратися для ухвалення "оборонного законодавчого пакета для України", який охоплюватиме питання визначення статусу українських військових у Курській області та інші важливі питання.

Про це повідомив президент у зверненні.

“Уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі – оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям”, — зазначив глава держави.

Він наголосив, що Верховній Раді необхідно “невідкладно у найближчий час” для розгляду трьох питань.

Перше – це законодавчі гарантії для військових, які залучені в Курському наступі, щодо отримання всіх виплат і преференцій, передбачених для передової. Зараз цих гарантій немає, оскільки операція відбувається не на українській території.

“Друге. Кожен воїн, який захищає Українську державу, захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, тих наших воїнів – українських легіонерів, – які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України, й мають отримати таку шану від Української держави. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв”, — йшлося у зверненні президента.

Також Зеленський доручив Раді врегулювати питання трофейної зброї, яку оборонці здобувають у боях.

Окрім цього, він закликав позбавити державних нагород зрадників країни.