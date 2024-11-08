Уряд України заявляє, що жодних штрафів чи обмежень на заготівлю дров для населення не буде, а законопроєкт про відповідальність за зберігання дров не буде підписаний Зеленським.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що резонансний депутатський законопроєкт про введення штрафів за зберігання дров залишиться без підпису президента. Уряд також заявляє про підтримку українців, особливо в сільській місцевості, для яких дрова є важливим ресурсом для опалення в зимовий період.

“Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде,” – підкреслив Шмигаль.

За його словами, держава та Уряд підтримуватимуть українців, які забезпечують свої домівки дровами, реалізуючи відповідну програму допомоги. Шмигаль також відзначив, що для сільських жителів, де дрова є основним або резервним видом палива, підтримка з боку держави є вкрай важливою.