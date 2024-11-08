Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Зазначається, що резонансний депутатський законопроєкт про введення штрафів за зберігання дров залишиться без підпису президента. Уряд також заявляє про підтримку українців, особливо в сільській місцевості, для яких дрова є важливим ресурсом для опалення в зимовий період.
“Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде,” – підкреслив Шмигаль.
За його словами, держава та Уряд підтримуватимуть українців, які забезпечують свої домівки дровами, реалізуючи відповідну програму допомоги. Шмигаль також відзначив, що для сільських жителів, де дрова є основним або резервним видом палива, підтримка з боку держави є вкрай важливою.
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