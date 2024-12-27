Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно розпустив Бундестаг та призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року. Це рішення було ухвалено після пропозиції чинного канцлера Олафа Шольца, який минулого місяця оголосив про завершення роботи коаліційного уряду.

Про це повідомляє Bloomberg.

Канцлер Шольц, лідер Соціал-демократичної партії (СДПН), розірвав союз із партіями Зелених та Вільних демократів після звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера з Вільної демократичної партії (ВДП). Причиною став конфлікт щодо державного фінансування, що позбавило коаліцію більшості в парламенті.

“Шольц пішов на цей крок за сім місяців до завершення свого чотирирічного мандата, відкривши шлях до нових виборів”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з останніми опитуваннями, найбільшу підтримку виборців наразі має опозиційний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем – їх рейтинг становить близько 31%. Соціал-демократи з 16% займають третє місце після ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (19%), а Зелені мають приблизно 13% підтримки. Партія Лінднера ризикує не пройти до парламенту, набравши лише 4%.

Ларс Клінгбайль, співголова СДПН, висловив оптимізм щодо майбутньої виборчої кампанії.

“Ближче до січня ми почнемо скорочувати розрив із консерваторами. Ми все ще можемо стати найсильнішою партією”, – сказав Клінгбайль.

У 2021 році СДПН несподівано вирвала перемогу, обійшовши блок ХДС/ХСС із результатом 26% проти 24%. На думку партійного керівництва, історія може повторитися. Клінгбайль наголосив:

“Більше громадян запитуватимуть себе: чи хочемо ми бачити канцлером Олафа Шольца або Фрідріха Мерца? Ми маємо кращого кандидата, сильнішу команду та переконливішу програму”, – наголосив Клінгбайль

Однак політичні аналітики зазначають, що результат кампанії залежатиме від того, чи зможуть соціал-демократи повернути довіру виборців за такий короткий час.