Про це повідомляє Bloomberg.
Канцлер Шольц, лідер Соціал-демократичної партії (СДПН), розірвав союз із партіями Зелених та Вільних демократів після звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера з Вільної демократичної партії (ВДП). Причиною став конфлікт щодо державного фінансування, що позбавило коаліцію більшості в парламенті.
“Шольц пішов на цей крок за сім місяців до завершення свого чотирирічного мандата, відкривши шлях до нових виборів”, – йдеться у повідомленні.
Згідно з останніми опитуваннями, найбільшу підтримку виборців наразі має опозиційний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем – їх рейтинг становить близько 31%. Соціал-демократи з 16% займають третє місце після ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (19%), а Зелені мають приблизно 13% підтримки. Партія Лінднера ризикує не пройти до парламенту, набравши лише 4%.
Ларс Клінгбайль, співголова СДПН, висловив оптимізм щодо майбутньої виборчої кампанії.
“Ближче до січня ми почнемо скорочувати розрив із консерваторами. Ми все ще можемо стати найсильнішою партією”, – сказав Клінгбайль.
У 2021 році СДПН несподівано вирвала перемогу, обійшовши блок ХДС/ХСС із результатом 26% проти 24%. На думку партійного керівництва, історія може повторитися. Клінгбайль наголосив:
“Більше громадян запитуватимуть себе: чи хочемо ми бачити канцлером Олафа Шольца або Фрідріха Мерца? Ми маємо кращого кандидата, сильнішу команду та переконливішу програму”, – наголосив Клінгбайль
Однак політичні аналітики зазначають, що результат кампанії залежатиме від того, чи зможуть соціал-демократи повернути довіру виборців за такий короткий час.
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