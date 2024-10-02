Президент Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським ситуацію у Донецькій області на напрямках, де зараз найважче.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

“Вже кілька разів говорив сьогодні з головкомом. Передусім – щодо Донеччини, щодо напрямків, де зараз особливо важко. Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість і справжню відвагу. Щотижня попри все наші воїни забезпечують справді відчутне ураження окупанту, і це найголовніше – виснажувати ворога й забезпечувати Україні можливість переконувати партнерів у саме таких кроках, які здатні принципово, стратегічно змінити воєнну ситуацію. Дуже потребуємо цієї рішучості від партнерів. Далекобійності”, – наголосив Президент.

Він подякував лідерам країн, усім друзям України за розуміння, що тиску на Росію зараз замало, оскільки “російське керівництво не сприймає серйозно дипломатію”. “Сили треба більше”, – підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, вище командування надало дозвіл на виведення підрозділів Збройних сил України з Вугледара з метою збереження особового складу і бойової техніки та зайняття положення для ведення подальших дій. Військові 72 бригади розповіли про останні дні оборони Вугледара