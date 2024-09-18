Про арешт повідомив народний депутат України Жан Беленюк.
“Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зʼясовуються”, — написав Беленюк.
За словами дружини боксера, не сталось нічого кримінального.
“Все нормально, все гаразд! Пізніше Олександр все пояснить!! Нічого кримінального… Усім спокійної ночі!”, — написала Катерина Усик.
Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі для “Радіо Свобода” повідомив, що в аеропорт терміново вирушив генконсул України в Кракові.
“Міністр Андрій Сибіга уже звернуся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням”, — йдеться у повідомленні.
Після опівночі зі заявою виступив Володимир Зеленський. Президент поговорив телефоном з Усиком, коли той був затриманий.
“Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова”, — пише Зеленський.
Президент України заявив, що Олександра Усика відпустили й більше його ніхто не затримує.
Сам спортсмен. коментуючи інцидент, заявив, що сталося непорозуміння та подякував українським дипломатам за підтримку.
“Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які, виконують свої обов’язки не зважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу за все”, — написав Усик в інстаграм сторіс.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив деталі звільнення Олександра Усика в аеропорту Кракова.
“За дорученням Президента України Володимира Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні”, — написав він у Х.
Міністр координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди глава МЗС зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом, зазначили у пресслужбі МЗС.