Про це Глава Української держави повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

«Я б дуже хотів, щоб цей саміт був успішним для всіх союзників, – розповів Зеленський. – Для України – це платформа Patriot. До речі, моя команда зараз працює у Сполучених Штатах над конкретними речами з цього приводу. Друге, це приєднання більшої кількості країн щодо безпеки України.

Третє, те, що сьогодні ми би хотіли (побачити – ред.) потужні кроки від США. Ми б хотіли запрошення (на вступ до Альянсу – ред.), і ми знаємо, що ми його не отримаємо. Хоча, я вважаю, що якщо ми хочемо побачити сильну Америку, сильну у тому сенсі, якого суспільство дуже чекає, то щось на кшталт запрошення – це саме такий знак», – йдеться у повідомленні.