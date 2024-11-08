Через російську агресію Україна зазнала збитків на суму близько $800 мільярдів.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти.

“Зараз є 300 млрд доларів заморожених російських активів. Україну вони (росіяни, – ред.) зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, на близько 800 млрд доларів”, — сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна потребує заморожених російських активів для фінансування оборонних закупівель та відновлення житла для людей, які втратили його через війну.

Президент також акцентував увагу на необхідності посилення санкцій проти Росії, вказавши, що обмеження досі не охоплюють всі російські банки та енергоресурси.