Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Журналісти поцікавилися щодо ймовірного повторного удару Сил оборони України по складу боєприпасів у Брянській області з використанням ATACMS.

Президент України відповів, що держава володіє потужними далекобійними можливостями.

“Вибачте, без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва. У нас тепер є “Довгі Нептуни”, і не один, і тепер у нас є ATACMS. Ми все це будемо використовувати”, — сказав Зеленський.