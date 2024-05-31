Сьогодні, окрім Швеції, президент України підписав безпекові угоди також з Ісландією та Норвегією.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Безпекова угода з Ісландією

Зокрема, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон у Стокгольмі підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Зокрема, протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн доларів), підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди. Крім того, Ісландія готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження, а також співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості. Як зазначають в Офісі президента, унікальність підписаної угоди полягає в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі та обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими літаками. А також приділятиме особливу увагу підтримці та спорядженню українських жінок у ЗСУ.

Угода передбачає підтримку української “формули миру”, санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення країни-агресорки до відповідальності.

Також йдеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема освіти й енергетичної безпеки. Ісландія зобов’язується посилити дипломатичне представництво в Києві для співпраці з урядом, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором.

Безпекова угода з Норвегією

Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку з Норвегією Володимир Зеленський підписав з прем’єр-міністром країни Йонасом Гаром Стере.

Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Загалом у довгострокову програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки.

Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

За угодою, разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16. А також зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

Україна та Норвегія також працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

Невійськові блоки угоди стосуються підтримки української “формули миру”, санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.

Норвегія також працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО.