Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генпрокурора.

Про це повідомили на офіційному сайті глави держави.

“Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора”, – зазначається у тексті указу.

Нагадаємо, що 22 жовтня 2024 року генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку, а вже 28 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт постанови про звільнення Костіна з цієї посади.

Наступного дня, 29 жовтня, рішення підтримали 14 членів правоохоронного комітету, а згодом — 255 народних депутатів на засіданні Верховної Ради. Андрій Костін займав посаду генпрокурора з 28 липня 2022 року.