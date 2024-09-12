Про це йдеться у в картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

21 серпня цю ініціативу підтримала Верховна Рада 310 голосами “за”.

Відстрочка надаватиметься тим військовозобов’язаним, чиї близькі родичі, зокрема повнорідні чи неповнорідні брат або сестра, загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях та мобілізації.

Наразі діє норма, що якщо в родині є загиблий на війні герой, то інші члени родини не можуть бути мобілізовані.

Водночас, за словами нардепки Ірини Геращенко, були і випадки, коли мобілізовували одного зі зведених братів, оскільки він не вважався іншому, загиблому на війні, повнорідним.