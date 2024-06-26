Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану», який, зокрема, спрощує процедуру надання статусу учасника бойових дій.

повідомлення з’явилося на сайті Верховної Ради України, передає Укрінформ.

У пояснювальній записці до закону вказується, що його розроблено «з метою упорядкування окремих норм законодавства в частині правового регулювання обробки інформації з обмеженим доступом в системах Міністерства оборони України, впровадження профілів безпеки, інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з іншими системами та надання статусу учасника бойових дій в електронному (автоматичному) режимі».

Підписаний закон вносить відповідні зміни до законів України Закону України «Про оборону України», Закону України «Про захист інформації в 2 інформаційно-комунікаційних системах», Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», Закону України «Про хмарні послуги», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».