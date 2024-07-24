Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Податкового кодексу, які передбачають особливості податкового адміністрування для бізнесу, який добровільно та сумлінно сплачує податки.

Про стало відомо з картки закону №11084 на сайті Верховної Ради.

Автори законопроєкту стверджували, що в умовах воєнного стану сумлінний бізнес, який продовжує працювати та сплачувати податки, потребує від держави партнерського підходу.

Тому депутати запропонували запровадити перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які будуть мати низку переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До переліку включатимуть юридичних осіб та ФОПів, резидентів «Дія.Сіty», які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо);

Серед переваг «клубу білого бізнесу»: