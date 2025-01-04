Замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року створять новий уповноважений орган та визначать Міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.

Закон №9256д про посилення контролю на гральному ринку ВР ухвалила 4 грудня. Він, зокрема, передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Замість КРАІЛ створять новий орган і визначать Міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

Крім того, законом впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних додатків.

Реклама азартних ігор забороняється, крім винятків: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

Заборонено також отримання ліцензії особами, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій.

Розрахунки при проведенні азартних ігор здійснюються виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках.

Уточнюються норми щодо неможливості отримання ліцензії особами, пов’язаними із країною-агресором.