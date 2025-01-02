Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовослужбовцям звільнятися зі служби під час воєнного стану у разі загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідних братів чи сестер.

Картка законопроєкту опублікована на сайті Верховної Ради.

Зміни до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” парламент ухвалив 20 листопада 2024 року.

Нововведення забезпечують рівні умови для демобілізації як для військових, які втратили повнорідних братів чи сестер, так і для тих, у кого загинули або зникли безвісти неповнорідні родичі.

Раніше подібні права на демобілізацію надавалися лише у разі втрати повнорідних братів і сестер, тобто тих, які мають спільних батьків.

“Головне наукове експертне управління Апарату ВРУ у висновку зазначило і те, що таким підходом військовозобов’язані, у яких загинули чи зникли безвісти неповнорідні брат та (або сестра), ставляться у нерівні умови стосовно тих військовозобов’язаних, у яких відповідна втрата сталася із повнорідними братом та (або) сестрою”, – йдеться у документі.

Автори законопроєкту зазначили, що відповідно до Сімейного кодексу України, рідними визнаються як повнорідні, так і неповнорідні брати та сестри.

Вони наголосили, що наявність лише одного спільного кровного родича (батька чи матері) не змінює ступінь спорідненості між ними.