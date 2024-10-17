Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі в статутному капіталі банків".

Про це у Телеграмі повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Підписано закон №11474, приватизація держбанків», – написав Железняк.

Новий закон дозволяє продавати будь-яку частку держави в банку, а не лише 100% акцій, як це було передбачено раніше. Це створює ширші можливості для залучення інвесторів та більш гнучкого підходу до приватизації.

Прозорість процедури забезпечуватиметься проведенням торгів через електронну систему Prozorro.Продажі, причому в аукціоні зможе брати участь навіть один інвестор.

Закон також посилює вимоги до фінансових радників у процесі продажу, передбачаючи залучення міжнародних донорів до відбору радників і проведення продажу.